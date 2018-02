Equipa do terceiro escalão elimina Manchester City da Taça de Inglaterra

O Wigan Athletic foi o grande protagonista dos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra ao eliminar o poderoso Manchester City de Pep Guardiola.

O jogo terminou com uma vitória da equipa do terceiro escalão por 1-0, golo de Will Grigg.

O português Bernardo Silva jogou os 90 minutos na equipa que lidera destacada a Premier League e que assim fica fora da Taça logo nos oitavos-de-final.

O Wigan está, assim, nos quartos-de-final da prova onde agora vai defrontar o Southampton, também da Premier League.