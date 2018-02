Maria Vieira volta ao ataque, desta vez o alvo é o cozido do "chef" Avillez

Maria Vieira voltou a utilizar as redes sociais para fazer comentários controversos. Desta vez o tema é gastronomia.

A atriz analisa dois pratos de cozido à portuguesa. Um deles da autoria do “chef” José Avillez e um outro mais tradicional.

“Um raquítico e miserável cozido dito ‘gourmet’ concebido por um tal de José Avillez que eu não faço ideia de quem seja”, comenta Maria Vieira. E vai mais longe: “Aquela farinheira evoca uma pila murcha e deprimente”.

“Há pouco acabo de ver nas notícias que esse tal de Avillez também abriu um restaurante de Pitas (uma coisa que se come nas Arábias e que eu jamais trincaria nem que me pagassem) e por isso fico aqui a pensar que porventura será muito bom e muito compensador ser o cozinheiro do regime e atenção que eu nem sequer sei quem é o tal de Avillez”, acrescenta Maria Vieira, que é conhecida por fazer declarações polémicas nas redes sociais.

Recorde-se que o chef português José Avillez foi distinguido como o “melhor cozinheiro do ano” pela Academia Internacional da Gastronomia.