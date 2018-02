Acidente com autocarro de turismo em Lisboa faz vários feridos

Um autocarro de turismo chocou esta manhã com uma árvore na Avenida da Liberdade, em Lisboa, provocando pelo menos 12 feridos, dois dos quais ficaram encarcerados dentro do autocarro, mas já foram retirados pelos bombeiros.

Fonte do INEM disse ao SOL que o alerta foi dado por volta das 9h50.

Oito dos feridos foram levados para o Hospital S. José. Ainda assim, a agência Lusa diz que não há feridos graves a registar. Quatro dos feridos recusaram ser levados ao hospital.

Os feridos terão idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos.

No local estiveram duas viaturas médicas de emergência e reanimação do hospital de São José e São Francisco, duas ambulâncias do INEM, um motociclo de emergência médica do INEM e cinco ambulâncias de vários de bombeiros de Lisboa.

Carris já reagiu

A Carris, entidade responsável pelo autocarro, reagiu esta terça-feira ao acidente num comunicado.

"Não houve despiste do condutor, a viatura estava alinhada com o eixo da via, mas a Carristur vai instaurar imediatamente um inquérito para apurar as causas do acidente", refere a entidade.

Na mesma nota, a Carristur confirma que irá assumir "desde já todas as responsabilidades legais que lhe sejam remetidas e lamenta o sucedido".

*Por lapso, o jornal inseriu uma fotografia da empresa errada, tendo já sido corrigida às 15h00. Pedimos desculpa pelo erro.