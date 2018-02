Célio Dias: "Estou de volta e em paz com o passado"

É o regresso do judoca português que esteve nos últimos meses internado na ala psiquiátrica do Hospital Garcia de Orta

O judoca português Célio Dias está de volta ao tapete após ter estado internado nos últimos cinco meses na ala psiquiátrica do Hospital Garcia de Orta. Foi o próprio atleta de 25 anos a confirmar este regresso na sua página oficial do Facebook.

"Depois do internamento na ala psiquiátrica do Hospital Garcia de Orta devido à minha doença mental, 5 meses depois estou de volta ao tapete!!. Tenho esta força dentro de mim que me impulsiona rumo aos meus sonhos. A minha carreira ainda não terminou por aqui... Tenho mais capítulos para escrever na História do Judo em Portugal!!! Estou de volta e em paz com o passado", garantiu o atleta olímpico.

Recorde-se que em dezembro o Benfica anunciou que Célio Dias ia fazer uma pausa na carreira por tempo indeterminado, devido a "questões de saúde". "O Sport Lisboa e Benfica informa, conjuntamente com Célio Dias, atleta olímpico no Rio 2016, que, por questões de saúde, o judoca se encontra inapto para a prática de desporto de alta competição por um período de tempo indeterminado", dizia a nota dos encarnados que apenas adiantava tratar-se de uma "uma questão sensível".