Liga dos Campeões a conta-gotas, para fazer durar o produto: a semana passada tivemos quatro jogos; entre hoje e amanhã, mais quatro; depois, para a segunda mão, o esquema mantém-se.

Convenhamos: a pièce de résistance já foi servida nesta pratada de futebol que nos entra pela casa dentro, agora que fevereiro já vai a caminho do fim. O Real Madrid-Paris Saint-Germain erguia-se lá no alto dos confrontos mais suculentos dos oitavos-de-final e não deixará de atrair o brilho mais intenso dos holofotes quando voltarem a encontrar-se em Paris, embora com a vantagem que leva (3-1) não esteja a ver, sinceramente, como é que os franceses vão descalçar esta bota, arriscando-se mais uma vez a baterem de frente contra um muro espanhol tal como aconteceu na época passada, aí tendo o Barcelona como adversário.

Mas vamos em frente.

Hoje é dia de Chelsea-Barcelona e de Bayern de Munique-Besiktas.

Em Stanford Bridge disputar-se-á, com toda a probabilidade, um encontro mais equilibrado do que na Arena de Munique.

Nanja que a equipa do italiano Conte viva momentos efusivos, tal como há bem pouco tempo acontecia – basta lembrarmo-nos da facilidade com que se titularam campeões ingleses. Mas, enfim, qualquer jogo disputado na “glorious mud” da Grande Ilha, para lá do canal, é de interesse irreversível. Por seu lado, o Barcelona passeia-se alegremente na frente do campeonato, com tempo e espaço para ir preparando o assalto a um troféu que viu fugir para as vitrinas de Chamartín durante duas épocas seguidas.

Aliás, há nesta fase da prova muita gente à vontadinha: Manchester City, Bayern e Barcelona, por exemplo, e por bons motivos: praticamente campeões por decreto tal a vantagem que já ganharam; Real Madrid e Manchester United, por razões opostas, tão distantes vão das respetivas lideranças que podem muito bem tornar a Liga dos Campeões o seu grande objetivo da época.

Amanhã Salvo qualquer opinião em contrário, ficou para o dia 21 de fevereiro a fava destes oitavos-de-final.

Nem o Shaktar-Roma nem o Sevilha-Manchester United farão amarrar às cadeiras, com o frémito dos finais de tarde envoltos em nervosos miudinhos, espetadores de todo este planeta ao qual alguém resolveu chamar Terra.

Podem ambas as disputas estar rotuladas de um equilíbrio mais ou menos evidente, mas daí a entupirem-nos as almas de entusiasmo vai uma distância muito grande. Até porque não houve nos meses que se passaram desde o início da prova exibições de encher o olho por parte de qualquer dos quatro.

Será, portanto, um dia de liga doscampeões menores. Ou melhor, de não campeões, já que deles só a equipa de Paulo Fonseca ganhou o título no seu país.

Curiosamente, se passarmos os olhos por todos aqueles que disputam estes oitavos-de-final, os não campeões abundam. São 11 num universo de 16. Sobram Juventus, Basileia, Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique.

Alguma vontade de perceber se o United de José Mourinho, vencedor da última Liga Europa quase com uma perna às costas, estará preparado para o ritmo desta prova que já viu duas equipas inglesas garantirem o apuramento para a fase seguinte logo no primeiro jogo: Liverpool (5-0 no Porto) e Manchester City (4-0 em Basileia). Parece que a crise europeia dos britânicos, que têm estado arredados dos jogos decisivos nos últimos anos, está a dissipar-se. Na verdade, podem ser cinco os representantes do Reino Unido nos quartos-de-final, o que significaria mais de metade do contingente total. A acontecer, seria motivo de estudo. Tal como no tempo em que a Taça dos Campeões Europeus se transformou na taça dos campeões ingleses graças às vitórias consecutivas de Liverpool, Nottingham Forest e Aston Villa.

Hoje e amanhã perceberemos se essa possibilidade se manterá em aberto.

É, sem dúvida, uma das grandes interrogações que se colocam em mais um momento de a bola rolar na prova de todas as estrelas.