Planeia viajar no verão? A Ryanair tem voos a menos de dez euros

Se quiser viajar no verão, pode aproveitar já as promoções da Ryanair. Há voos para diversos destinos, a partir dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, a menos de dez euros.

Para viajar através do aeroporto de Lisboa para o Porto, arranja bilhetes a 9,98 euros, mas há mais destinos disponíveis. Ainda de Lisboa, pode seguir viagem até Frankfurt ou paris, a partir de 14,99 euros.

Já do aeroporto Porto, pode ir para Lisboa, Barcelona ou Frankfurt, por menos de 10 euros.

No caso de partir do aeroporto de Faro, as viagens para o Porto, Marselha e Paris ficam a menos de 15 euros.