Sete portugueses no Mundial de Atletismo

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) divulgou hoje a lista dos convocados para o Mundial de pista coberta, prova que vai decorrer de 1 a 4 de março em Birmingham, Inglaterra.

No total, Portugal vai estar representado por 7 atletas na competição.

Nelson Évora (SCP), no triplo salto, e Tsanko Arnaudov (SLB), no lançamento do peso, são os representantes masculinos.

Por sua vez, no plano feminino vão estar presentes Cátia Azevedo (SCP), nos 400 metros e 4x400 metros, Dorothe Évora (SCP), nos 4x400 metros, Filipa Martins (SCP), nos 4x400 metros, Lorene Bazolo (SCP), nos 60 m, e Rivinilda Mentai (SLB), nos 4x400 metros.

A comitiva, liderada por Paulo Bernardo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo para o Alto Rendimento e Seleções Nacionais, tem partida agendada para o dia 27 de fevereiro.