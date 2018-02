Galp com lucros de 602 milhões em 2017

A Galp apresentou lucros de 602 milhões de euros em 2017, o que corresponde a um crescimento dos resultados líquidos de 25% em comparação com 2016.

Este acréscimo deve-se ao aumento da produção de petróleo e de gás natural no Brasil, aliado à boa performance das atividades de downstream [distribuição e comercialização] nos principais mercados em que a Galp atua.

A produção média anual de petróleo e gás cresceu 38% para 93,4 mil barris por dia, impulsionada pelo pré-sal brasileiro, tendo no último trimestre de 2017 ultrapassado a barreira dos 100 mil barris por dia.

O EBITDA totalizou os 1,87 mil milhões, com o crescimento na “produção no negócio de upstream e da sólida performance operacional das atividades de downstream, assim como da evolução positiva do contexto macroeconómico”, lê-se no comunicado. O volume de negócios foi de 15,2 mil milhões de euros, 16% superior ao do ano anterior.

A área até agora de maior relevância, a Refinação e Distribuição, foi substituída pela Exploração e Produção na dianteira, com este segmento a atingir receitas de 913 milhões — um crescimento homólogo de 85%. No quarto trimestre de 2017, o petróleo representou 88% da produção.

A rede de distribuição ficou-se pelos 785 milhões, embora tenha também expandido 36%, “suportado pela envolvente de mercado e pela disponibilidade operacional das refinarias”. Já a área de Gás & Power surpreende pela negativa, com uma quebra de 55% no negócio, uma perda de 172 milhões para os 141 milhões.

A Galp propõe pagar 55 cêntimos por ação, revendo desta forma o valor em alta.