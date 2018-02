Centeno admite que metade do lucro do BCE poderá ir para a União Europeia

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, mostrou-se favorável a uma eventual canalização de metade do lucro do Banco Central Europeu (BCE) para a União Europeia.

"Os lucros do BCE são recursos europeus e devem ser considerados como tal nestas discussões. Seguramente, o Conselho [Europeu] abordará no seu conjunto essa possibilidade, sendo eu favorável a considerar que esses são recursos europeus e devem estar à disposição da melhor forma do conjunto das nossas atuações", revelou Centeno.

A Comissão Europeia estima que metade do lucro do BCE, resultante da emissão de moeda, seja de 56 mil milhões de euros entre 2021 e 2027, o que equivale a oito mil milhões anuais.

Atualmente, esta receita é repartida pelos Estados-Membros em função da participação no BCE, com as verbas a serem canalizadas para os orçamentos nacionais através dos bancos centrais.