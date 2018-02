Restaurant Week arranca a 1 de março

A Restaurante Week está de volta entre os dias 1 e 11 de março. Em 13 cidades de norte a sul do país, vai ser possível comer nos melhores restaurantes por apenas 20 euros – 19 euros para a refeição e um euro solidário.

A 18ª edição desta iniciativa do TheFork, uma plataforma de reserva e avaliação de restaurantes que pertence ao Trip Advisor, vai decorrer nos seguintes distritos: Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Aveiro, Faro, Guarda e Funchal.

A iniciativa conta com a participaçãod e ceracd e 100 restaurantes – nestes, vai ser possível experimentar uma refeição de luxo por apenas 20 euros. Para garantir um lugar, é necessário fazer reserva através do site ou da aplicação do TheFork.

Para além disso, esta edição conta também com alguns dos maiores chefs do nosso país: Justa Nobre, Rui Paula e Willie Wurger são alguns dos nomes anunciados.

Semana 'extra' para cliente do BCP. Se é cliente do Millenium BCP está em vantagem em relação ao resto das pessoas que querem aderir a esta iniciativa.

De acordo com o comunicado enviado pela organização do evento, “os titulares de um cartão de débito ou crédito desta instituição terão a oportunidade de desfrutar a uma semana prévia e exclusiva do evento”.

Esta semana exclusiva decorre entre 22 e 28 de fevereiro, uma semana antes do evento oficial.