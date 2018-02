Produção automóvel em janeiro cresceu 100% em Portugal

No primeiro mês do ano, foram produzidos 25267 automóveis. Os dados foram divulgados pela Associação Automóvel de Portugal

No mês de janeiro, foram produzidos 25267 automóveis em Portugal, ou seja, mais 100,4% do que em igual período do ano passado, segundo os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A categoria de veículos ligeiros, quer de passageiros quer de mercadorias, registou um desempenho favorável. Por outro lado, a produção de veículos pesados caiu no mês de janeiro.

Em relação às exportações, foi registada uma subida de 102,4% do número de viaturas exportadas, face ao ano anterior. Cerca de 97,2% dos veículos produzidos em Portugal tiveram como destino o mercado externo, o que contribuiu de forma significativa para o saldo favorável da balança comercial portuguesa.

“A Europa é o mercado que mais recebe veículos automóveis produzidos em Portugal, totalizando os 28 Estados-membros da União Europeia 90,2% das exportações. Alemanha (15,7%), França (15,2%), Itália (13,4%), Reino Unido (13,2%) e Espanha (10,6%) são os países europeus que mais contribuem para o bom resultado das exportações automóveis nacionais. Fora da Europa, a Ásia é a região onde se verifica o valor mais expressivo (5,3%) sendo que a China é o país que mais importa carros fabricados em Portugal (4,8%)”, explica a ACAP.