Catarina Furtado 'fura' protocolo durante homenagem a Guterres

Catarina Furatdo ‘furou’ o protocolo durante a atribuição do Grau de Doutor Honoris Causa a António Guterres, que decorreu na passada segunda-feira.

Foi a própria apresentadora e embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidos para a População que admitiu ter feito o que não era suposto: “Digo muitas vezes aos meus filhos que não devemos perder as oportunidades tendo sempre em linha de conta...os outros. Não atropelar ninguém nem ferir suscetibilidades! Ora, quando existem protocolos, diz a boa educação que os devemos furar com elegância, se a emoção falar mais alto e o momento não tiver repetição possível!”, escreveu na sua conta no Instagram.

“Depois do fantástico discurso de 24 minutos (de improviso!!!) do Secretário-Geral da ONU, onde falou de tudo o que de facto nos deve preocupar na construção de um mundo mais justo, pacífico e digno para todos e todas, o tempo tinha de parar por uns segundos!”, acrescentou Catarina Furtado.

A acompanhar este texto, Catarina Furtado partilhou um vídeo do momento em questão. Veja aqui