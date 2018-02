Sporting. Bruno de Carvalho e comentadores anunciam nova posição

Bruno de Carvalho tinha pedido para que os comentadores afetos ao Sporting nos programas de debate televisivo abandonassem os respetivos programas, mas agora recuou no pedido.

Num comunicado assinado pela direção do Sporting e por 13 comentadores sportinguistas, o clube diz que os comentadores vão continuar as suas funções.

“O Presidente Bruno de Carvalho e os comentadores concordam que é fundamental defender o Clube perante uma Comunicação Social que, genericamente, tem desrespeitado de forma sistemática a Instituição e o bom nome dos seus dirigentes”, lê-se no comunicado.

“Os comentadores esperam que nos seus espaços de intervenção mediática, e na generalidade da Comunicação Social, não voltem a ser ultrapassados limites que ponham em causa o bom nome do Sporting clube de Portugal, bem como do seu Presidente e restantes Órgãos Sociais”, acrescenta o comunicado do Sporting.

Eis o comunicado na íntegra:

"Tendo em conta as condições colocadas pelo Presidente do Sporting Clube de Portugal na Assembleia Geral do passado dia 17, os comentadores Sportinguistas reconhecem que o sentimento da generalidade dos Sócios e Adeptos do Clube exigia esta tomada de posição.

O Presidente Bruno de Carvalho e os comentadores concordam que é fundamental defender o Clube, perante uma Comunicação Social que, genericamente, tem desrespeitado de forma sistemática a Instituição e o bom nome dos seus dirigentes, concluindo ser do interesse do Sporting CP que o Presidente mantenha, tal como até aqui, a defesa intransigente dos superiores interesses do Sporting CP pelos meios que entenda convenientes.

Os comentadores esperam que nos seus espaços de intervenção mediática, e na generalidade da Comunicação Social, não voltem a ser ultrapassados limites que ponham em causa o bom nome do Sporting clube de Portugal, bem como do seu Presidente e restantes Órgãos Sociais.

A Direcção do Sporting Clube de Portugal

André Dias Ferreira, Augusto Inácio, Carlos Anjos, Eduardo Garcia, Fernando Mendes, Hélder Amaral, Jaime Mourão Ferreira, José de Pina, Litos, Luís Marques, Manuel Fernandes, Paulo Andrade e Rui Regueiro"