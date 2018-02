Por cada publicação que Georgina Rodríguez faz no Instagram em que faça referência a marcas que a patrocinam, a namorada de Cristiano Ronaldo fatura entre 4000 a 7500 euros. As contas são do site Influencer marketing Hub.

Aos 24 anos, a namorada de Cristiano Ronaldo já tem 3,8 milhões de seguidores no Instagram.

Já Cristiano Ronaldo recebe bem mais. Por cada publicação, o craque português recebe entre 146 e 244 mil euros.