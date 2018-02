Phil Collins detido no Brasil

Phil Collins e os dois filhos desembarcaram no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, Brasil, e foram imediatamente detidos devido a problemas com o visto do músico.

A imprensa brasileira diz que o visto de Phil Collins, que estava no país para uma série de concertos, não apresentava a modalidade de “trabalho”.

O antigo baterista dos Genesis ficou detido durante uma hora até as autoridades esclarecerem o problema.

Collins vai dar um concerto esta quinta-feira no estádio do Maracanã, seguindo depois para dois concertos em São Paulo e outro em Porto Alegre.