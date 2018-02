A ambulância terá chocado com um ligeiro num semáforo.

Um acidente entre uma ambulância e um veículo ligeiro no cruzamento entre a Avenida da Liberdade e a Rua Alexandre Herculano, em Lisboa, provocou quatro feridos, avança o Correio da Manhã.

Os feridos foram levados para o Hospital de São José.

Segundo o jornal, a ambulância seguia em marcha de emergência e no semáforo do cruzamento, terá colidido com o ligeiro.

O trânsito na Avenida da Liberdade está condicionado.

Em atualização