Receitas turísticas ultrapassam os 15 mil milhões de euros em 2017

As receitas turísticas ultrapassaram os 15 mil milhões de euros no ano passado. Trata-se de um valor recorde e que vai ao encontro do aumento do número de turistas em Portugal.

De acordo com os dados divulgados, esta terça-feira, pelo Banco de Portugal, as receitas turísticas registaram um aumento de 19,5% em relação aos números de 2016. Já os portugueses gastaram 4,29 mil milhões de euros no estrangeiro, uma subida de 11,5%.

Feitas as contas, a balança turística registou um saldo de 10,9 mil milhões de euros, um aumento de 24% em relação a 2016.