Encontrada arma e discoteca na cave da casa de Rúben Semedo

Revelados novos pormenores sobre as buscas levadas a cabo pelas autoridades espanholas a casa do jogador português

Nas buscas feitas à residência do futebolista português Rúben Semedo, em Bétera, a polícia espanhola encontrou "a arma de fogo usada no ataque" e uma "discoteca na cave" da casa do jogador português, revela o Las Provincias.

A arma incrimina o jogador nos factos investigados e em outros dois episódios violentos que realizou nos últimos meses em locais de diversão noturna na cidade de Valência, adianta aquela publicação.

A pistola foi transferida para o laboratório do Grupo de Rastreamento Balístico de Valência, onde os especialistas analisarão cuidadosamente a arma para determinar se foi usada em algum ato criminoso.

O atual jogador do Villarreal vai continuar detido até ser ouvido pelo juiz amanhã, avança a agência espanhola Efe.

Recorde-se que o defesa central foi detido em Espanha, na manhã desta terça-feira pelos crimes de agressão, sequestro e roubo.

Na queixa, só agora conhecida mas apresentada no passado dia 12 de fevereiro, a vítima alega que foi amarrada e agredida pelo ex-jogador do Sporting e outros dois homens, um deles que identificou como sendo primo do futebolista, em Bétera, local onde reside o jogador.

Na mesma queixa, a vítima adiantou que, após ter sido imobilizada numa sala, o grupo de agressores terá roubado as suas chaves de casa e dinheiro, tendo ainda um dos indivíduos disparado uma arma por duas vezes, embora apenas com o intuito de assustar.

O queixoso apresentou-se com várias marcas no corpo e de muletas, devido a uma lesão contraída no tornozelo na sequência do alegado ataque.

Três detenções em quatro meses Esta não é, contudo, a primeira vez que o português se vê a braços com a justiça espanhola. A 29 de outubro, Rúben Semedo foi detido pela primeira vez depois de ter tido comportamentos agressivos, sem razão aparente, para com um jovem à saída de uma discoteca. Pouco tempo depois, em dezembro, o defesa voltou a ser detido pelas autoridades espanholas por apontar uma pistola a um funcionário de uma conhecida discoteca de Valência. Os factos que levaram à sua segunda detenção ocorreram a 19 de novembro de 2017. Assim, esta é, em apenas quatro meses, a terceira detenção feita ao defesa central que chegou ao emblema espanhol, em julho de 2017, por 14 milhões de euros. Recorde-se que Semedo, que soma apenas cinco jogos, está atualmente de fora das opções do plantel do Villarreal depois de uma lesão contraída em dezembro o ter atirado para fora dos relvados. Depois de uma operação a uma rotura miotendinosa na perna direita, previa-se o regresso do português no mês de março.

Villarreal abre processo disciplinar a Semedo O Villarreal, atual sexto classificado da liga espanhola, anunciou durante a tarde de ontem a abertura de um processo disciplinar ao futebolista português. Em comunicado, o clube anunciou a decisão depois de estar a par dos factos revelados. Na mesma nota, o submarino amarelo garantiu que irá tomar “todas as medidas disciplinares apropriadas, com o máximo rigor, em função da gravidade dos factos”.