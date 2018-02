Homem detido por violência doméstica em Vila Nova de Gaia

Detenção ocorreu em Vila Nova de Gaia, no Porto.

A GNR do Porto deteve, esta segunda-feira, um homem de 35 anos por violência doméstica.

Ao que tudo indica, o homem agredia a sua mulher e os filhos e já estava sob investigação desde o passado mês de janeiro, algo que levou a que fosse feita uma busca domiciliária, onde foram apreendidas “três caçadeiras, uma pistola, duas carabinas, centenas de munições e uma faca”.

O homem de 35 anos ficou sujeito a apresentações periódicas no posto policial e está proibido de entrar em contacto com as vítimas.