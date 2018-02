Há mais uma praia portuguesa entre as melhores do mundo

A nomeação que coloca Portugal na lista das 25 melhores praias do mundo deste ano foi feita pela Tripadvisor, de acordo com a Travellers Choice.

Em 2016, o jornal The Guardian nomeou a praia do Salema, no Algarve, como sendo uma das mais bonitas do mundo, ocupando na altura o 15º lugar da lista e ainda a Praia da Fábrica, em Cacela Velha, Vila Real de Santo António.

O ano passado, em 2017, foi a vez da praia dos Galapinhos, na Arrábida, receber uma nomeação por parte da European Best Destinations.

Agora, este ano a praia que merece destaque é a Praia da Falésia, em Olhos de Água, Albufeira. A praia portuguesa ocupa o 12º lugar de uma lista de 25 praias.

Em primeiro lugar surgem as praias de Grace Bay, nas Ilhas Turcas e Caicos.