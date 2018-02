Carrilho condenado por agressão a Pedro Strecht

Manuel Maria Carrilho foi condenado ao pagamento de uma multa de 2400 euros, em substituição de uma pena de oito meses de prisão, por ofensas à integridade física do pedopsiquiatra Pedro Strecht.

O caso remonta a janeiro de 2016 quando o ex-ministro da Cultura agrediu e insultou Pedro Strecht.

Carrilho ficou desagradado com um parecer sobre o estado psicológico dos filhos durante o processo de divórcio com a apresentadora de televisão Bárbara Guimarães.

As agressões aconteceram no intervalo de uma das sessões do julgamento do processo de promoção da proteção da guarda dos dois filhos.

O ex-ministro acabou por pedir desculpa a Pedro Strecht com o argumento de que estava sob pressão. O que terá contribuído para amenizar a pena.