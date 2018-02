PCP avisa que convergências entre PS e direita só dão "prejuízos"

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, defendeu, hoje, no parlamento, que o país só tem a perder com os consensos entre o PS e a direita. “Dessas convergências, entre PS, PSD e CDS, só resultam prejuízos”, afirmou João Oliveira.

O líder parlamentar dos comunistas, no período em que se discutiu o congresso dos sociais-democratas, defendeu que o PSD está a protagonizar “uma tentativa de apagamento da memória”, mas “mantém a mesma orientação”.

O Bloco de Esquerda, pela voz de Pedro Filipe Soares, defendeu que o PSD deve “um pedido de desculpa às pessoas a quem cortaram salários e pensões”.

Em resposta, Feliciano Barreiras Duarte, deputado e secretário-geral do partido, criticou o BE por não ter marcado presença no congresso, ao contrário dos restantes partidos, e desafiou os bloquistas a assumirem que alinham com a “austeridade escondida” aplicada pelo governo.

Feliciano Barreiras Duarte garantiu que o PSD está orgulhoso do trabalho que “foi feito nas últimas décadas ao serviço dos portugueses” e vai trabalhar para vencer as próximas eleições legislativas.