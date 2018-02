Mãe do procurador Rosário Teixeira morre em incêndio nas Caldas da Rainha

A mãe do procurador Rosário Teixeira morreu esta quarta-feira vítima de um incêndio que deflagrou num apartamento, em Caldas da Rainha, segundo avança o Correio da Manhã.

Segundo afirmou fonte do CDOS à Lusa, o incêndio "deflagrou às 15h17 e teve como consequências uma vítima mortal e dois feridos ligeiros", sendo que um dos feridos é o pai do procurador.

As causas do incêndio são desconhecidas, mas as chamas podem ter deflagrado devido a um curto-circuito de um radiador ligado, escreve o Correio da Manhã.

No local, por volta das 16h30, estavam os bombeiros das Caldas da Rainha e Óbidos, INEM e a PSP.