Preso considerado perigoso tenta fugir de cadeia de alta segurança em Monsanto

Ao início da tarde desta quarta-feira, um preso, considerado perigoso, tentou fugir da cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa.

O homem tentou escalar o muro da prisão enquanto estava no recreio. Com ajuda de mais dois reclusos, usou um ângulo do pátio da prisão que tem pouca visibilidade e que fica perto de uma das torres de vigilância que estava sem guarda.

No entanto, o homem não conseguiu fugir porque se cortou no arame farpado, quando já estava no topo do muro, e acabou por cair.

O recluso está em prisão preventiva por suspeita de assaltos a carrinhas de valores.