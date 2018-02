Ténis. Fognini perde a raquete e mesmo assim ganha o ponto (com vídeo)

Momento extraordinário do tenista italiano no Open do Rio de Janeiro

Uma jogada com tanto de insólito como de extraordinário que chega diretamente do Brasil. Aconteceu no Open do Rio de Janeiro e foi protagonizada por Fabio Fognini, conhecido no meio do ténis pela excentricidade, que acompanha quase de mãos dadas o imenso talento.

Esta jogada é um claro exemplo disso mesmo. No encontro contra Thomaz Belluci, e em plena discussão de um set-point em seu favor, Fognini perdeu a raquete da mão direita assim que bateu o serviço. Recuperou-a, todavia, de imediato e acabaria por conquistar mesmo o ponto, para gáudio dos espetadores presentes nas bancadas.

O italiano acabou por vencer a partida, com os sets de 6-7 (5), 7-5 e 6-2. Nos oitavos-de-final, o 21.º da hierarquia mundial irá enfrentar o norte-americano Tennys Sandgren, 60.º do ranking. Mas na retina ficará esta jogada: para ver e rever.