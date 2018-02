TAP no top 10 do ranking das melhores companhias aéreas do mundo

A companhia aérea portuguesa recebeu 3,71 pontos, numa escala com o máximo de cinco.

A TAP Air Portugal integra a lista das melhores companhias aéreas do mundo, pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um estudo da agência de viagens online eDreams, feito com base em 60 mil avaliações de clientes da marca a nível global.

A companhia aérea portuguesa recebeu 3,71 pontos, numa escala com o máximo de cinco, situando-se, assim, no 10º lugar do ranking.

A Turkish Airlines lidera o ranking, com 4,15 pontos e foi considerada a melhor companhia aérea do mundo, durante o ano de 2017. Destronou a Emirates, que ganhou o título em 2016.

No top das 10 das melhores companhias aéreas estão ainda a Aegean Airlines (4,1 pontos), a Swiss International Airlines (3,99 pontos), a Lufthansa (3,95 pontos), a Austrian Airlines (3,95 pontos), a Emirates (3,94 pontos), a Scandinavian Airlines (3,84 pontos), a Aeroflot (3,75 pontos), a Air France (3,74 pontos).

Para o lugar alcançado pela companhia aérea portuguesa contribuíram, sobretudo, os resultados obtidos nos mercados português, espanhol e britânico.

Em Portugal, a TAP foi mesmo considerada a melhor companhia aérea de 2017, em Espanha a segunda melhor companhia e no Reino Unido foi considerada a terceira melhor companhia do ano. Em todos os casos, a votação dos clientes teve em conta o serviço completo prestado.

Para além da TAP, a Ibéria e a Air Europa foram eleitas por Portugal como as melhores transportadoras aéreas.