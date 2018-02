José Cid respondeu aos que o querem "destruir"

Este foi o 16º Festival da Canção em que José Cid participou. No entanto, a música ‘O Som da Guitarra é a Alma de um Povo’ não impressionou – a canção ficou em 8º lugar, com seis pontos do público e apenas um do júri.

Cid, que só soube que não estava apurado para a final já fora dos estúdios, usou a sua página no Facebook para responder aos que o querem “destruir”.

“Ah!...Esta é a minha resposta às injustiças que me fazem, às mas línguas, às invejas, e aos que me querem destruir... porque eu... ‘Sigo Cantando’. Acima de tudo aqui fica um FORTE abraço e um enorme OBRIGADO ao público anónimo que me segue, me apoia, me admira e me protege”, escreveu o cantor, fazendo referência a uma das suas músicas.

Esta foi a música que José Cid levou à última edição do Festival da Canção. O que achou?