No local estão 13 operacionais e cinco viaturas.

Um acidente ocorreu esta quarta-feira, na autoestrada 5 (A5), no sentido Cascais-Lisboa, pelas 19h49, e obrigou ao corte do trânsito em Matarraque.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas até ao momento estavam cortadas as três faixas desse sentido. Para já, não se sabe se há registo de feridos.

No local estão os Bombeiros, a GNR e a Brisa.