Fizz. Arguido ligou dezenas de vezes para escritório de Proença de Carvalho em 2015

Foram dezenas as vezes que o antigo procurador Orlando Figueira contactou o escritório de Proença de Carvalho. A indicação para tal contacto terá partido do banqueiro Carlos Silva, disse ontem em tribunal o administrador do BCP Iglésias Soares

O administrador do BCP Iglésias Soares admitiu ontem que em 2015 transmitiu ao antigo procurador Orlando Figueira um recado do banqueiro Carlos Silva: Era melhor falar com um advogado, sugerindo que ligasse para Daniel Proença de Carvalho.

Documentação a que o i teve acesso e que já constará do processo, revela que a partir dessa conversa foram várias as vezes em que Orlando Figueira ligou para Daniel Proença de Carvalho tanto para um telemóvel do escritório, como para um número fixo que, apesar de não ser o que consta no site do escritório Uría Menéndez e Proença de Carvalho surge em outras páginas associado ao mesmo. Entre chamadas feitas e recebidas contam-se cerca de 3 dezenas, nem todas terão, porém, sido completadas dada a sua duração ser muito curta.

