Um acidente no final do tabuleiro da ponte Vasco da Gama, em Lisboa, fez com que as filas para entrar na capital tivessem mais de 10 quilómetros, escreve o Correio da Manhã.

Do acidente não resultaram feridos, mas autoridades tiveram de cortar duas das três faixas de rodagem, fazendo com que o trânsito ficasse praticamente parado a partir da estação de serviço de Alcochete.

A situação foi entretanto normalizada.