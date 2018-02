Dívida pública cai para 126,2%, valor mais baixo dos últimos cinco anos

O rácio da dívida pública caiu, no ano passado, para 126,2% do produto interno bruto (PIB) nacional. Isto significa que, o valor fica em linha com a meta que tinha sido inscrita no Orçamento do Estado para este ano e representa uma redução 3,9 pontos percentuais face ao rácio de 130,1% que tinha sido registado em 2016.

De acordo com a base de dados do Banco de Portugal, o peso da dívida pública no PIB atingiu, desta forma, o valor mais baixo desde o final de 2012, quando também se situou em 126,2%.

Ainda assim, a dívida pública em Portugal continua a ser das mais elevadas da Zona Euro (só superada pela Grécia e Itália). Para este ano, o Ministério das Finanças estima que a dívida volte a cair, para os 123,5% do PIB português.