Jogos Olímpicos. Arthur Hanse termina slalom na 38.ª posição

O esquiador português Arthur Hanse terminou esta quinta-feira na 38.ª posição o slalom masculino dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang'2018, na Coreia do Sul, com um tempo total de 01:58.61 minutos, a quase 20 segundos do vencedor, o sueco André Myhrer.

O atleta de 24 anos gastou um 00:58.26 na primeira manga, somando 01.00.35 na segunda, ficando na 38.ª posição entre 109 inscritos.

Pedro Farromba, presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), que está na Coreia a acompanhar os representantes portugueses, já reagiu à prestação do atleta: "E já está. Brilhante participação do Arthur. 109 atletas, 38.° lugar. Mais do que palavras, apenas as fotos", escreveu na sua página do Facebook.