PJ levanta sigilo bancário das contas de Bruno de Carvalho

A Polícia Judiciária levantou o sigilo bancário de todas as contas de Bruno de Carvalho, avança o Correio da Manhã esta quinta-feira.

Em causa está, segundo o jornal, uma investigação para apurar uma denúncia que dava conta do recebimento indevido de luvas nas transferências de jogadores para o Sporting.

Ontem, Bruno de Carvalho já tinha dito que o CM iria avançar com esta notícia, classificando-a como mais uma prova da “campanha de terrorismo comunicacional e de manipulação da opinião pública”.

“Ficou provado, com o levantamento do sigilo bancário das minhas contas e de familiares meus, que não existe nenhum dinheiro de origens duvidosas mas, tão somente, aquele que deriva do nosso trabalho”, escreveu o líder leonino no Facebook.

“É contra esta comunicação social que luto e lutarei enquanto Presidente do Sporting Clube de Portugal, mas sobretudo, enquanto cidadão que exige o direito a ser informado e não enganado”, acrescenta.