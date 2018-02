PJ detém jovem suspeito de assaltar e violar turistas em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 19 anos, por suspeitas da prática de vários “crimes de violação e rouba na via pública, cometidos na cidade de Lisboa e visando cidadãs estrangeiras”.

Em causa estão crimes que ocorreram no passado mês de janeiro. A PJ indica ainda que o suspeito é residente em Lisboa e que, por isso, conhecida bem os locais da cidade “onde durante o período da noite e madrugada é frequente a circulação apeada de mulheres, quase sempre a caminho das suas residências ou dos seus locais de pernoita”.

O suspeito abordava as vítimas de uma forma agressiva e estas eram constrangidas a deslocarem-se até locais mais recatados, onde não passavam pessoas. Assim que chegavam ao local, eram abusadas sexualmente, roubadas em “grandes quantias monetárias”, assim como eram levados os seus objetos de valor “que tivessem na sua posse”.

As "cidadãs estrangeiras em causa tinham idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos e encontravam-se em Portugal de férias ou em atividades escolares", revela a PJ.

As autoridades estão a investigar o caso, para apurar se há mais vítimas destes crimes, “nos quais não tenha sido ainda possível proceder à identificação do suspeito, ou em relação aos quais as vítimas possam não ter apresentado queixa”.

O suspeito já foi ouvido em primeiro interrogatório e encontra-se em prisão preventiva.