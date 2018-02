3, 2, 1, está aberta a época dos menus de luxo a vinte euros

Chegou aquela altura do ano em que até o comum dos mortais pode entrar sem medos num restaurante de luxo. E isto sem ter que estar a fazer contas de cabeça ao que vai pagar no final.

O Restaurant Week começa hoje – ainda que apenas para clientes Millenium – e propõe sentar os portugueses à mesa dos melhores restaurantes do país, por apenas vinte euros.

Este evento, organizado pelo The Fork e que vai já na sua 18ª edição, conta com restaurantes distribu´idos por 13 cidades diferentes dos distritos de Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Aveiro, Faro, Guarda e Funchal.

De 1 a 11 de Março (a semana anterior é só para clientes que efetuem o pagamento com cartão Millenium) mais de cem restaurantes em todo o país preparam um menu de luxo a um preço acessível, que conta com entrada, prato principal e sobremesa. Para garantir lugar à mesa, os clientes deverão efetuar as reservas no site TheFork.pt ou na App TheFork.

A novidade deste ano é indicada para os apreciadores da alta gastronomia. Os clientes vão poder experimentar dois restaurantes premiados com estrelas Michelin, o Willie’s e o Largo do Paço, com um menu especial de 40 euros. Estes dois restaurantes vêm assim juntar-se a uma lista, onde constam já o Terraço by Rui Paula, o Nobre, Volver de Carne y Alma ou o The Decadente.

Em qualquer um dos casos, um euro do valor total do menu reverterá a favor das Instituições Liga Portuguesa Contra o Cancro e Make-a-Wish.