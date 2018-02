Bélgica. Homem armado lança alerta em Bruxelas

Uma megaoperação policial está em curso, nas ruas da capital da Bélgica, em Bruxelas, depois de terem sido ouvidos relatos da presença de um homem que estaria armado.

"Estão à procura dentro dos edifícios, mas podemos confirmar que não houve um ataque terrorista", declarou à imprensa, a porta-voz das autoridades locais.

As autoridades encerraram parte de uma zona suburbana da capital que, de acordo com a Associated Press, se trata do mesmo bairro onde Salah Abdeslam, o suspeito dos atentados de Paris, se escondeu até ser encontrado e detido pelas polícia belga.

