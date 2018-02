Músico surge acompanhado ao piano com um amigo, Júlio Resende.

Salvador Sobral, o vencedor do Festival da Eurovisão de 2017, apresentou, na sua página do Facebook, uma versão de umas das canções apurada para a final do Festival da Canção, ‘Anda Estragar-me os Planos.

O músico trabalha com Júlio Resende e pediu-lhe que o acompanhasse na versão da música, originalmente interpretada por Joana Barra Vaz e escrita por Francisca Cortesão e Afonso Cabral.