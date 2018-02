Jennifer Lawrence responde a críticas de vestido | FOTO

Jennifer Lawrence, atriz norte-americana, utilizou a sua conta do Facebook para comentar as críticas que lhe foram feitas depois de ter usado um vestido decotado num evento em Londres.

"Uau. Não sei por onde começar com esta controvérsia 'Jennifer Lawrence usou vestido revelador no frio'", começa por escrever.

Jennifer afirmou estar “extremamente ofendida” com as críticas feitas à sua escolha. No centro da “controvérsia” está um vestido preto, decotado e sem mangas que a atriz usou numa conferência sobre o seu novo filme, 'Red Sparrow'. Durante a sessão fotográfica, Jennifer surge ao lado de outros atores encasacados, num terraço do Corinthia Hotel, em Londres. Essa imagem tem gerado algumas críticas à escolha da atriz.

“Aquele vestido da Versace é fabuloso, acham que o vou cobrir com um casaco e um lenço? Estive lá fora durante cinco minutos. Teria ido para a neve com aquele vestido porque adoro moda e porque foi escolha minha. Isto é sexista, é ridículo, isto não é feminismo. Exagerar na reação a tudo o que uma pessoa diz ou faz, criar controvérsias sobre coisas inócuas e parvas como o que escolho ou não usar, não é andar para a frente. É criar distrações sobre os temas que realmente importam”, completa.

