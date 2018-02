José Eduardo Moniz: “aquilo a que se assistiu na AG do Sporting faz lembrar os tempos de Chávez na Venezuela”

Estão a acender “rastilhos de intolerância que são inadmissíveis”, afirmou o vice-presidente do Benfica

José Eduardo Moniz condenou as atitudes de alguns dirigentes do Sporting, nomeadamente o presidente Bruno do Carvalho, comparando-as às de Hugo Chávez, antigo líder da Venezuela.

“Vejo dirigentes desportivos atuarem como autênticos talibãs e isso tem de terminar. É evidente que não vamos portar-nos como virgens ofendidas, mas o que é certo é que aquilo a que se assistiu no último fim-de-semana, relativamente à assembleia geral de um grande clube de Lisboa, faz lembrar os tempos de Chávez na Venezuela”, afirmou o vice-presidente do Benfica.

Em declarações à Renascença, sublinhou ainda que não entende como é que “estas coisas são admissíveis hoje em dia em Portugal” e que se estão a acender “rastilhos de intolerância que são inadmissíveis”.