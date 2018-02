Quer emagrecer e mesmo assim continuar a comer sobremesa? Este é o segredo

Especialistas da Imperial College de Londres terão descoberto o segredo para emagrecer e, mesmo assim, continuar a comer sobremesas: tem tudo a ver com com a altura em que come os doces.

Segundo estes investigadores, deve comer a sobremesa antes do almoço ou do jantar. Isto porque ingerir alimentos açucarados no início da refeição ajuda a reduzir o apetite – isso fará com que coma menos e, consequentemente, emagreça.

De acordo com o estudo, citado pelo site britânico Daily Mail, o segredo está na glicoquinase, enzima que controla os níveis de glicose. Se os níveis deste monossacarídeo estiverem baixos, a enzima continua a dar ordens ao cérebro para procurar alimentos que aumentem os níveis. Se o cérebro perceber logo no início da refeição que não há necessidade de de procurar mais glicose, ficará satisfeito mais rapidamente. A glicose pode ser encontrada em chocolates, bolos e outros tipos de sobremesas, bem como nas massas, arroz e pão.

Os testes feitos para chegar a estas conclusões foram realizados em ratos – os que ingeriam alimentos açucarados primeiros não comiam mais do que o normal. Os investigadores acreditam que esta descoberta poderá ajudar a criar medicamentos para controlar a obesidade.