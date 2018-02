Gelson deixa mensagem de apoio a Rúben Semedo

Gelson Martins deixou uma mensagem de apoio ao amigo Rúben Semedo, que esta quinta-feira foi acusado de tentativa de homicídio e ficará em prisão preventiva.

No Instagram, o extremo do Sporting escreveu em crioulo “Cu bo ti fim do mundo” (“contigo até ao fim do mundo”, em português), acrescentando uma foto dos dois juntos.

Rúben Semedo foi detido em Espanha por agressão e sequestro e ficou esta quinta-feira a saber que fica em prisão preventiva.