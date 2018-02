Aumentar o consumo de iogurte pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas

Estudo foi publicado no ‘American Journal of Hypertension’

Um estudo publicado no ‘American Journal of Hypertension’ tentou relacionar o aumento do consumo de iogurte com o risco de doenças cardiovasculares. Os investigadores concluíram que o consumo de iogurte ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas.

Os investigadores analisaram 55,898 mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos e 18,232 homens com idades entre os 40 e os 75 anos, todos classificados como hipertensos.

As mulheres inscreveram-se, em 1980, no Estudo de Saúde das Enfermeiras e os homens inscreveram-se, em 1986, no Estudo de Acompanhamento de Profissionais de Saúde e ambos responderam a um questionário alimentar.

Segundo as conclusões do estudo consumir mais iogurte pode diminuir o risco de doenças cardíacas: os participantes que comiam mais de duas porções de iogurte por semana tinham uma redução de 20% de virem a sofrer de um problema cardíaco no futuro.

“Os nossos resultados sugerem que aumentar o consumo de iogurte a longo prazo está associado a um menor risco de doença cardiovascular entre homens e mulheres hipertensos”, afirmaram os autores do estudo.