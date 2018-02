Negrão: com o apoio de Rio, mas sem o apoio dos deputados

Fernando Negrão é o novo líder da bancada parlamentar do PSD, sucedendo assim a Hugo Soares.

Negrão, o único candidato ao cargo, teve 35 votos a favor – 32 brancos e 21 nulos, sendo que Pedro Pinto foi o único deputado a não participar na votação, por discordar da não manutenção de Hugo Soares.

Deste modo, a lista candidata à direção de bancada reuniu menos votos do que os próprios nomes que indicava, contando coordenadores os de comissões parlamentares. A lista de Negrão tem 37 nomes, mas teve somente 35 votos.

"Foi eleito o deputado Fernando Negrão para líder do grupo parlamentar com 39,7%", refere a ata da eleição lida pela assessora do grupo parlamentar do PSD.

Negrão já veio dizer que assumirá funções e que tem o apoio de Rui Rio.