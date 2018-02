Grupo DIA regista crescimento de 1,5% nas vendas brutas

No mercado português, as vendas do grupo cresceram 0,6%, atingindo um total de 852,8 milhões de euros.

O Grupo DIA registou, em 2017, um valor de vendas brutas sob insígnia de 10334 milhões de euros, um crescimento de 1,5% face ao ano anterior.

No mercado português, as vendas do grupo cresceram 0,6%, atingindo um total de 852,8 milhões de euros. Já no mercado espanhol, responsável por 55% das vendas do grupo, as vendas brutas sob insígnias atingiram, em 2017, cerca de 5,7 mil milhões de euros, com uma quebra de 3,8% face a 2016. Essa diminuição é justificada pela empresa com o encerramento de 162 lojas.

No Brasil, o segundo mercado mais importante para o grupo, com 19,3% das vendas, as vendas brutas sob insígnia foram de 1,9 mil milhões de euros e, na Argentina, as vendas atingiram os 1, mil milhões de euros.

No final de 2017, o Grupo DIA contava com um total de 7388 lojas nos quatro mercados em que está atualmente presente, 3603 lojas próprias e 3785 em regime de franchising. Em Portugal, conta já com 630 lojas.

O resultado líquido ajustado do Grupo DIA fixou-se nos 217 milhões de euros, uma diminuição de 19,2% em relação a 2016. O resultado líquido atribuível caiu 38% na moeda local, para cerca de 109,6 milhões de euros. Segundo a empresa, a quebra deve-se aos resultados negativos das operações descontinuadas na China, em 2017.

“2017 foi o primeiro ano em que não alcançámos os nossos objetivos desde que entrámos na bolsa em 2011”, explica Ricardo Currás, Conselheiro Delegado do Grupo DIA.