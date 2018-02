Trump concorda com aumento de idade mínima para adquirir armas

Donald Trump utilizou a sua conta de Twitter para expressar a sua concordância em mudar as medidas relativamente ao controlo e aquisição de armas, tornando-as mais rigorosas.

Esta quinta-feira, o presidente norte-americano escreveu no seu Twitter que concorda com o aumento da idade mínima para adquirir armas, mudando “para 21 anos" e ainda "acabar com a venda de Bump Stocks”.

Na sua publicação refere ainda que vai pressionar “fortemente” a medida de “verificação de antecedentes”.

Trump escreve a mensagem um dia depois de se ter reunido com estudantes da escola de Parkland, na Florida, na Casa Branca.

Recorde-se que na semana passada, a escola de Parkland, na Florida, foi alvo de um tiroteio. Nicolas Cruz, um jovem de 19 anos matou 17 pessoas.

I will be strongly pushing Comprehensive Background Checks with an emphasis on Mental Health. Raise age to 21 and end sale of Bump Stocks! Congress is in a mood to finally do something on this issue - I hope!