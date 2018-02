WhatsApp. Se receber mensagens de publicidade, não se admire

A aplicação fez algumas alterações nos termos do serviço.

Algumas mudanças nos termos do serviço do WhatsApp vão permitir que as empresas passem a enviar mensagens patrocinadas aos utilizadores deste sistema. Portanto, se receber mensagens de publicidade, já sabe.

O serviço tinha, como uma das suas características, a ausência de mensagens publicitárias mas recentemente mudou os seus termos de serviço.

De acordo com o jornal espanhol ABC, que cita o Wabetainfo, esta alteração está relacionada com alguns receios manifestados pelos utilizadores da aplicação.

Nos novos, surgem agora novas frases, com referência "a conteúdos e anúncios patrocinados".