Benfica e Jesus chegam a acordo

O Benfica e Jorge Jesus chegaram a um acordo sobre o incumprimento de contrato por parte do treinador em 2015. O julgamento, que tinha início marcado para esta sexta-feira, no Tribunal do Barreiro já não irá decorrer.

Em causa estava a saída de Jesus da Luz em 2015. O clube reclamava 14 milhões de euros ao treinador, por considerar que Jesus quebrou o contrato - os encarnados consideravam que o técnico começou a trabalhar no Sporting antes do fim do contrato com o Benfica.

"Quem chegou a acordo foi o meu advogado, foi ele que resolveu o problema. Quando sair daqui vou falar com ele. Tanto eu como o Benfica achamos que era a melhor solução e foi tudo normal", afirmou o treinador na conferência de imprensa no final do jogo do Sporting contra o Astana.