Liga Europa. Todos os apurados para os oitavos-de-final

Já são conhecidos os 16 emblemas que irão marcar presença no sorteio desta sexta-feira. Entre eles está o Sporting

Finda a noite europeia, ficaram conhecidos os 16 clubes que irão marcar presença nos oitavos-de-final da Liga Europa. Entre eles está o Sporting, que se qualificou para a fase seguinte apesar do empate caseiro com o Astana (3-3, depois da vitória por 3-1 no Cazaquistão há uma semana).

Pelo contrário, o Braga conseguiu levar de vencida o Marselha (1-0). O triunfo, todavia, foi insuficiente para reverter a desvantagem trazida de França (3-0), pelo que os minhotos concluem assim a participação nesta campanha europeia.

Destaque, no lote de equipas apuradas, para Atlético de Madrid, Arsenal, AC Milan, Borussia Dortmund, Lazio ou Lyon, claros candidatos à vitória final na prova.

Resultados dos 16-avos-de-final, 2.ª mão (1.ª mão)*

CSKA Moscovo-Estrela Vermelha, 1-0 (0-0)

Lokomotiv Moscovo-Nice, 1-0 (3-2)

Sporting-Astana, 3-3 (3-1)

AEK Atenas-Dínamo Kiev, 0-0 (1-1)

Lazio-Steaua Bucareste, 5-1 (0-1)

Plzen-Partizan, 2-0 (1-1)

RB Leipzig-Nápoles, 0-2 (3-1)

Villarreal-Lyon, 0-1 (1-3)

Zenit-Celtic, 3-0 (0-1)

Atlético de Madrid-Copenhaga, 1-0 (4-1)

Braga-Marselha, 1-0 (0-3)

AC Milan-Ludogorets, 1-0 (3-0)

Arsenal-Ostersunds, 1-2 (3-0)

Atalanta-Borussia Dortmund, 1-1 (2-3)

Atlethic Bilbau-Spartak Moscovo, 1-2 (3-1)

Salzburgo-Real Sociedad, 2-1 (2-2)

*a negrito as equipas apuradas para os oitavos-de-final