Concurso de publicidade em Lisboa. MOP fica em 1.º lugar mas é excluído

O único critério do concurso para a publicidade exterior de Lisboa era o preço oferecido pela exploração. O MOP ganhou com uma proposta de 8,4 milhões por ano. Mas o júri optou agora pela concorrente: JC Decaux, que já tem a publicidade da autarquia há mais de três décadas. A oposição teme que o caso vá parar a tribunal

O grupo MOP ganhou em julho passado o concurso lançado pelo Câmara de Lisboa para explorar durante 15 anos os equipamentos de publicidade exterior na cidade, mas viu-se agora excluído da corrida (que envolve um total de 130 milhões de euros). Isto porque o concurso de outdoors deu entretanto uma reviravolta e, apesar da decisão preliminar apontar para o grupo MOP como vencedor por ter apresentado o valor mais alto – aliás o único critério previsto no caderno de encargos – o júri do concurso mudou de decisão e aceitou a proposta da concorrente JC Decaux (JCD) que deu menos 1,5 milhões de euros, apurou o i. Se esta for a decisão final, caberá à JCD ficar com o monopólio da publicidade exterior em Lisboa.

