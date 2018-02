Jorge Jesus: “Dei cabo do Bas Dost”

O goleador holandês acabou o jogo frente ao Astana com queixas.

No final do jogo da Liga Europa, em que o Sporting garantiu a presença nos oitavos-de-final da competição, Jorge Jesus lamentou não ter substituído Bas Dost: “Devia tê-lo tirado para o proteger, veio de uma paragem mas eu olho para o jogo sempre muito para a frente, pensei que, com o 3-1, ele e o Rafael Leão podiam fazer estragos”.

“Dei cabo dele, vamos ver o diagnóstico do departamento médico”, acrescentou.

O Sporting acabou por empatar a três golos com o Astana, beneficiando da vitória por 3-1 na primeira mão.